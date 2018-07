'Signify en SBM in schijnwerpers op beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.169

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. Op het Damrak verwerken beleggers een omzetwaarschuwing van verlichtingsbedrijf Signify en een deal in de Braziliaanse corruptiezaak van oliedienstverlener SBM Offshore.

Signify denkt niet langer dat de vergelijkbare omzet dit jaar zal groeien, door de moeilijkere marktomstandigheden en een wereldwijde schaarste aan bepaalde elektronische onderdelen. Wel verdubbelt Signify de omvang van zijn aandeleninkoopprogramma tot 300 miljoen euro.

SBM Offshore heeft een overeenkomst met de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras en de Braziliaanse overheid gesloten. Volgens de schikking betaalt SBM circa 299 miljoen dollar. In ruil daarvoor beloven Petrobras en Brazilië geen nieuwe rechtszaken meer te beginnen en mag SBM weer meedoen aan gunningsprocedures. Het schikkingsbedrag komt grofweg overeen met het bedrag dat SBM voor de kwestie opzij heeft gezet.

Nedap

Flow Traders opende de boeken. De beursintermediair deed het in de afgelopen periode aanmerkelijk minder goed dan in de eerste drie maanden van het jaar. Wel waren de resultaten beter dan vorig jaar in het tweede kwartaal. De onderneming stelt dan ook op weg te zijn naar een recordjaar.

Ook Nedap kwam met cijfers. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals het bedrijf voluit heet, zag de opbrengsten in de eerste zes maanden met een tiende stijgen. De nettowinst ging met 82 procent omhoog. Voor de tweede helft verwacht het bedrijf, opnieuw omzetgroei.

Beter Bed

Altice Europe staat eveneens in het nieuws. Volgens bronnen gaat de Amerikaanse investeerder Blackstone telecomtorens in de Dominicaanse Republiek van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecombedrijf kopen voor 170 miljoen dollar.

Beter Bed wil Hugo van den Ochtend aanstellen als financieel directeur. Hij komt per 1 september in dienst van de beddenmaker. Van den Ochtend is de opvolger van Bart Koops die per 1 augustus het bedrijf verlaat. Beter Bed kwam ook met cijfers.

Euro

De meeste Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 0,1 procent tot 573,66 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 776,47 punten. Londen ging 0,1 procent omhoog, Parijs won 1 procent en Frankfurt steeg 1,8 procent dankzij stevige koerswinsten van de Duitse autobouwers.

Ook op Wall Street werden overwegend verliezen geleden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25,527,07 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent door een koersval van 19 procent van Facebook.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1667 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 69,63 dollar. Brentolie werd ook iets duurder op 74,56 dollar per vat.