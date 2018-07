Gepubliceerd op | Views: 1.354

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders heeft het in de afgelopen periode aanmerkelijk minder goed gedaan dan in de eerste drie maanden van het jaar. Wel waren de resultaten beter dan vorig jaar in het tweede kwartaal. De onderneming stelt dan ook op weg te zijn naar een recordjaar.

De beurshandel was in het tweede kwart van dit jaar minder turbulent dan in de eerste drie maanden, waardoor ook de cijfers van Flow Traders lager uitkwamen. Het handelsinkomen viel met 53,8 miljoen euro hoger uit dan vorig jaar toen de teller op 46,7 miljoen euro bleef steken. Vorig kwartaal was het handelsinkomen 213,2 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 17,2 miljoen euro. In het eerste kwart was dat nog 109,7 miljoen euro.

Flow Traders ziet in de resultaten bevestiging dat het bedrijf de juiste strategie te pakken heeft. Concrete verwachtingen voor het jaar geeft de onderneming niet.