'Altice verkoopt opnieuw telecomtorens'

Gepubliceerd op | Views: 893

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeerder Blackstone gaat telecomtorens in de Dominicaanse Republiek van het in Amsterdam genoteerde Altice Europe kopen. Dat melden bronnen.

Het kabel- en telecombedrijf zou 170 miljoen dollar voor de torens krijgen. Het gaat om torens op 1050 locaties in de Caribische eilandstaat. De deal zou vrijdag al bekend gemaakt worden.

Vorige maand verkocht Altice ook al telecomtorens in Frankrijk en Portugal. Met de opbrengsten wil het bedrijf de schuldenlast verlagen.