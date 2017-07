Beurzen gemengd op drukke cijferdag

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een vloedgolf aan bedrijfsresultaten voor de kiezen. In Europa openden grote bedrijven als Deutsche Bank, Danone, BASF, Roche, AB InBev en Bayer de boeken. Ook op het Damrak was het de drukste cijferdag in jaren met resultaten van Shell, Aalberts, ArcelorMittal, Besi, Arcadis en RELX.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 529,01 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 806,69 punten. Frankfurt zakte 0,6 procent. Londen en Parijs bleven vrijwel vlak.

Aalberts Industries was koploper in de AEX met een winst van 3 procent. Analisten waren vooral te spreken over de sterke omzetgroei van de industrieel toeleverancier. Uitgeefconcern RELX, dat iets meer winst boekte dan verwacht, steeg 1,4 procent.

Arcadis

Shell won 0,7 procent na een sterk tweede kwartaal. De olie- en gasreus profiteerde flink van de aantrekkende olieprijs en kostenbesparingen. Staalproducent ArcelorMittal presteerde in lijn met de verwachtingen en klom 0,5 procent.

In de MidKap prijkte Arcadis bovenaan met een koerssprong van 11,5 procent. Vooral de groei die het advies- en ingenieursbureau in de VS wist te realiseren viel goed bij beleggers. Ook Besi (plus 4,7 procent) deed goede zaken. De chiptoeleverancier wist zijn omzet en winst flink op te voeren. Roestvrijstaalbedrijf Aperam, dat een iets lager bedrijfsresultaat boekte, verloor 0,8 procent.

Bayer

In Londen kelderde de Britse farmaceut AstraZeneca meer dan 16 procent, na teleurstellende verkoopcijfers. Ook het nieuws van tegenvallende testresultaten met een therapie tegen longkanker viel slecht bij beleggers. Het was het grootste koersverlies voor het aandeel ooit. Drankenfabrikant Diageo klom 6,5 procent dankzij sterke resultaten en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

In Frankfurt zakte chemie- en farmacieconcern Bayer ruim 3 procent na een verlaging van de verwachtingen. Chemieconcern BASF schroefde zijn winstverwachting op maar daalde desondanks 0,9 procent. Deutsche Bank verloor bijna 4 procent na een zwak financieel kwartaal.

Euro

De euro was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1633 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 48,68 dollar. Brent kostte 0,2 procent minder op 50,87 dollar per vat.