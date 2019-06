Beurzenruzie tussen Zwitserland en Europese Unie

Gepubliceerd op | Views: 622 | Onderwerpen: Europa, Zwitserland

BERN/BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De handel in aandelen van Zwitserse bedrijven mag vanaf maandag niet meer aangeboden of gefaciliteerd worden op beursplatformen in de Europese Unie,met uitzondering van bepaalde effecten die zowel in Zürich als op andere Europese beurzen genoteerd zijn. Die maatregel heeft de Zwitserse overheid aangekondigd, nadat onderhandelingen over een handelsverdrag tussen het land en de Europese Unie op niets zijn uitgelopen.

Zwitserland en de EU praten al jaren met elkaar over een samenwerkingsdeal, die een lappendeken aan andere akkoorden moet vervangen. Om druk op de stroeve gesprekken te zetten, besloot de EU enkele jaren terug de voortgang te koppelen aan de erkenning van de Zwitserse beurs, de SIX Swiss Exchange. Een akkoord is niet ondertekend en Brussel heeft inmiddels laten weten geen reden te zien om de beurserkenning te verlengen aan het eind van de maand. Daardoor mogen Europese banken en brokers niet meer direct handelen op de Zwitserse beurzen per 1 juli.

De Zwitserse noodmaatregel is bedoeld om een plotseling verlies aan liquiditeit op de eigen beurs te voorkomen en "de beursinfrastructuur" te beschermen. Ongeveer een derde van de handel in Zwitserse aandelen vindt plaats op platformen in de Europese Unie, de rest in Zwitserland zelf. En de meeste activiteit op de SIX wordt gegenereerd door handelaren uit de Europese Unie. Door de handel in Zwitserse aandelen buiten de landsgrenzen te verbieden, worden handelsstromen naar Zwitserland teruggeleid.