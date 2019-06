Wall Street in de plus

Gepubliceerd op | Views: 511

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie hoger, in aanloop naar de G20-top in Japan. Daar ontmoeten president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar en zal gesproken worden over het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Boeing ging omlaag door berichten over nieuwe problemen met de 737 MAX-vliegtuigen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.20 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 26.580 punten. De bredere S&P 500-index won 0,5 procent tot 2927 punten. Schermenbeurs Nasdaq toonde een plus van 0,7 procent tot 7962 punten.

Naar de bijeenkomst tussen Trump en Xi, zaterdag in Osaka, wordt door de financiële markten uitgekeken. China heeft een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten. Dat lijstje wil Xi voor de ontmoeting met Trump aan hem kenbaar maken.

Boeing

Boeing zakte ruim 2 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw potentieel risico geïdentificeerd dat Boeing moet oplossen voordat de toestellen van het type 737 MAX weer de lucht in mogen, aldus persbureau Reuters zonder daarbij het exacte probleem te benoemen. Het euvel kwam naar verluidt vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht, meldden bronnen.

Ford Motor won 2,9 procent. Het autoconcern kondigde aan dat in Europa ongeveer 20 procent van het personeelsbestand komt te vervallen, ofwel circa 12.000 arbeidsplaatsen. Daarbij worden vooral Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland hard geraakt. Ford kampt met moeilijke marktomstandigheden in Europa en onzekerheid door de brexit.

Bedrijfsresultaten

Qua bedrijfsresultaten gaat de aandacht onder meer uit naar de producent van kruiden, sauzen en specerijen McCormick (plus 2,5 procent), consultancybureau Accenture (min 1,3 procent), levensmiddelenconcern Conagra Brands (min 11,2 procent) en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance (plus 4,9 procent). Sportartikelengigant Nike brengt nabeurs cijfers naar buiten en stond 0,7 procent hoger.

Twee biotechbedrijven maakten een spetterend beursdebuut in New York. Adaptive Biotechnologies en BridgeBio Pharma dikten respectievelijk 96,4 procent en 62,4 procent aan tijdens hun eerste sessie. Wat betreft macro-economische gegevens kwam een derde raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. De groei van 's werelds grootste economie bedroeg 3,1 procent op jaarbasis, net als in een eerdere raming. Ook waren er cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de woningmarkt.

De euro noteerde op 1,1367 dollar, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg onveranderd op 59,39 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 66,44 dollar per vat.