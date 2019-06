'Fagron maakt schoon schip met schikking'

Gepubliceerd op | Views: 1.933

AMSTERDAM (AFN) - De principe-schikking van Fagron met de Amerikaanse justitie in een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten vermindert de onzekerheid rondom het bedrijf. De zaak was het laatste dat het bedrijf nog boven het hoofd hing. Nu zijn er geen vraagtekens meer over de bedrijfskoers. Dat schrijven kenners bij KBC Securities. Ook analisten bij ING benadrukken de afname in onzekerheid.

Als onderdeel van de schikking moet Fagron 22,3 miljoen dollar aan de Amerikanen betalen. De schikking wordt in de tweede helft van dit jaar definitief. Volgens de analisten is het schikkingsbedrag meer dan twee keer zo groot als het bedrag dat Fagron opzij legde. Desalniettemin geloven ze dat deze geldafdracht een minimaal langetermijneffect op Fagron heeft. Zij denken ook dat het aandeel weinig beweging toont in reactie op dit nieuws omdat de markt al van een schikking uitging.

Marktvorsers bij ING merken op dat het schikkingsbedrag hoger is dan wat ze hebben geraamd op basis van vergelijkbare schikkingen in het verleden. Maar in het grotere plan der dingen is het goed dat Fagron nu hierin zekerheid creëert, aldus de kenners. Bovendien bedraagt de schikking uiteindelijk maar 1,5 procent van de huidige marktkapitalisatie.

KBC hanteert een buy-advies op Fagron met een koersdoel van 18 euro. ING blijft bij zijn hold-advies en houdt het koersdoel op 18,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 9.40 uur 0,5 procent lager op 17,65 euro.