'Openingswinst voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent donderdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk hoger beginnen. De beurshandel blijft in het teken staan van de G20-top, die vrijdag begint in Japan. Beleggers hopen dat president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping de vastgelopen handelsgesprekken vlot kunnen trekken.

Op het Damrak staat Philips in het nieuws. Volgens Trouw was topman Frans van Houten veel nauwer betrokken bij een kartel van producenten van televisies en computerbeeldschermen dan tot nu toe bekend was. Voor deelname aan dit kartel kreeg Philips in 2012 een grote Europese boete van ruim 500 miljoen euro. Volgens een woordvoerder van het concern is de suggestie dat Van Houten zou hebben geweten van het kartel "klinkklare onzin en nergens op gebaseerd".

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield heeft 500 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van obligaties met een looptijd van dertig jaar. De opbrengsten zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.

NSI

Vivoryon kondigde een samenwerking aan met de Universiteit van Kiel. Samen onderzoeken ze en ontwikkelen innovatieve medicijnen van QPCTL-remmers voor het behandelen van kanker met immunotherapie. Het voormalige Probiodrug gebruikte deze remmers eerder voor de behandeling van patiënten met Alzheimer.

Vastgoedinvesteerder NSI heeft een huurovereenkomst getekend met een niet bij naam genoemde dienstverlener voor circa 4814 vierkante meter en bijbehorende parkeergelegenheid in HNK Den Haag. Financiële details werden niet vermeld. De overeenkomst heeft een grote positieve impact op de leegstand van de gehele HNK-portefeuille.

Beurzen woensdag

De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De AEX-index sloot onveranderd op 558,24 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 774,19 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Frankfurt klom 0,1 procent. Ook Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex eindigde vlak op 26.536,82 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent.

De euro was 1,1352 dollar waard tegenover 1,1385 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 59,17 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 66,31 dollar per vat.