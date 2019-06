Handelsoptimisme helpt Nikkei vooruit

Gepubliceerd op | Views: 195

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is donderdag met winst gesloten. Het sentiment werd gesteund door de hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping een handelsdeal zullen bereiken tijdens de G20-top, die vrijdag en zaterdag wordt gehouden in Japan. Ook de andere Aziatische beurzen gingen vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent hoger op 21.338,17 punten. Vooral de bedrijven die veel producten verkopen in China waren in trek. Robotmaker Fanuc klom 1,5 procent en chipmachinemaker Tokyo Electron dikte 3 procent aan. De geplaagde maker van beeldschermen Japan Display maakte een koerssprong van ruim 18 procent. De Japanse krant Asahi meldde dat iPhone-maker Apple 100 miljoen dollar wil investeren in het bedrijf.

De Chinese beurzen wonnen terrein. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,1 procent aan. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China bijna rond is. Daarnaast nam de winst van de Chinese industriële bedrijven in mei weer toe, na een daling in april. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent hoger.