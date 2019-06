'Philips-topman betrokken bij beeldbuiskartel'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Philips-topman Frans van Houten was veel nauwer betrokken bij een kartel van producenten van televisies en computerbeeldschermen dan tot nu toe bekend was, meldt Trouw. Voor deelname aan dit kartel kreeg Philips in 2012 een grote Europese boete van ruim 500 miljoen euro.

Van Houtens betrokkenheid dateert volgens de krant van april 2004. Hij werd toen commissaris bij LG.Philips Displays (LPD), een joint venture van Philips en LG. Hij vervulde die functie tot halverwege november 2004, zo blijkt uit het faillissementsverslag van de joint venture. Daarna werd hij topman bij Philips’ chipsafdeling. De joint venture LPD nam vanaf haar oprichting in 2001 de plaats van Philips en LG in tijdens kartelbesprekingen, blijkt uit de uitspraak in 2012 van de Europese Commissie.

De suggestie dat Frans van Houten zou hebben geweten van het kartel is "klinkklare onzin en nergens op gebaseerd", laat een woordvoerder weten.