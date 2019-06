Producenten opnieuw minder positief

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de industrie is in juni verder afgenomen, tot het laagste niveau in bijna drie jaar. De ondernemers waren vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid.

Het vertrouwen ging van 4,7 in mei naar 3,3 in juni, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Ook het oordeel over orderportefeuille en de voorraden gereed product was in juni minder positief, aldus het statistiekbureau. Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn wel positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

In de meeste branches daalde het vertrouwen. Zo hebben in de transportmiddelen- en metaalindustrie pessimisten de overhand. De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in juni het meest optimistisch.