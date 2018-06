'Verlies vergunning dreigt voor Lavide'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Gastouderbureaus van het beursgenoteerde Lavide dreigen geen kinderopvang meer te mogen verzorgen in Amsterdam en Diemen. GGD Amsterdam adviseert die twee gemeenten twee gastouderbureaus direct uit te schrijven omdat ze zonder vergunning werken, schrijft De Telegraaf dat het GGD-rapport inzag.

MIAvoorgezinnen en MijnGastouderopvang zijn volgens de GGD sinds februari samengevoegd tot MijnGastouderopvangMIAvoorgezinnen. Dit nieuwe bedrijf nam alle opvangcontracten over, maar staat niet ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Lavide maakte recent bekend dat de samenvoeging nog niet is afgerond. Daardoor zouden de oude vergunningen nog geldig zijn. In het jaarverslag van Lavide staat echter dat de samenvoeging wel klaar is. De GGD gelooft ook niet in de lezing van Lavide. Bovendien zou MIAvoorgezinnen met een contract hebben willen aantonen dat dat bedrijf nog steeds actief is, maar ondanks een dagtekening in februari werd dat document volgens de GGD pas in juni opgesteld.

De gemeentes Amsterdam en Diemen bekijken de juridische aspecten van de zaak. Daarna bepalen ze welke stappen ze nemen.

De twee ondernemingen vangen in Amsterdam en Diemen circa 250 kinderen op bij zo'n zeventig gastouders.