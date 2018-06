Disney krijgt goedkeuring voor overname Fox

Gepubliceerd op | Views: 117

LOS ANGELES (AFN/BLOOMBERG) - Walt Disney krijgt toestemming voor de overname, voor 71 miljard dollar, van een groot deel van 21st Century Fox. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord als Disney de regionale sportzenders van Fox weer van de hand doet.

Als Disney die namelijk zou samenvoegen met de eigen landelijke sportzender ESPN zou het bedrijf op de sportmarkt te veel macht krijgen.

De goedkeuring is een klap voor kabelgigant Comcast. Die aast ook nog altijd op de Fox-onderdelen. Comcast bood 65 miljard dollar nadat Fox eerder een bod van Disney van 52 miljard dollar had geaccepteerd. Het hogere bod van de kabelaar leidde ertoe dat Disney zijn bod verhoogde naar 71 miljard dollar. Comcast zou zich beraden of het nog een nieuwe poging wil wagen om de strijd om Fox toch in zijn voordeel te beslechten.

De overnamestrijd gaat om de film- en televisiestudio's van Fox en televisiezenders als FX, het Indiase Star en het Britse Sky. Fox houdt wel nieuwszender Fox News.