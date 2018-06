NIBC draagt nieuwe commissarissen voor

Gepubliceerd op | Views: 242 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - NIBC draagt Susi Zijderveld en Angelien Kemna voor als leden van de raad van commissarissen. De benoeming van de twee moet worden goedgekeurd in een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Die belegt de zakenbank op korte termijn.

Zijderveld is bestuurslid bij NS en was eerder commissaris bij Propertize en directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Bovendien is ze lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Ze wordt bij de raad van commissarisssen van NIBC voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met beloningen en nominaties.

Kemna was onder meer bestuurder bij pensioenbeheerder APG en bij ING Investment Management. Ook was ze professor aan de Erasmus Universiteit op het gebied van corporate governance. Ze is momenteel onder meer commissaris bij AXA Group. Zij wordt voorzitter van de rvc-commissie die zich met risicobeleid en compliance bezighoudt.