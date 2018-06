Trump wordt de ondergang van Amerika. Is goed opgezet door Rusland. Amerika isoleert zichzelf en zullen zelf de grootste klappen ontvangen.



Trump zal het een worst wezen. Met gemiddeld 3 tweetjes per week vangt hij miljoenen. Ik zou ook geen salaris hoeven als ik met een tweetje de markt 2% kan beïnvloeden en dat vrijwel dagelijks. Daar zouden ze is onderzoek naar moeten doen. Het is niet normaal dat een president een 'bedrijfje' op korte termijn leidt..