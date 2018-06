Ik ben niet links maar het kan niet zoveel kwaad om het allemaal wat schoner te doen. Ik zie geen bedrijven omvallen. Wat is er mis mee dat consumenten nu een deel van hun eigen elektriciteit opwekken met zonnecellen of windmolens. Kost uiteindelijk minder en niemand is er vies van om te verdienen. Tevens worden we minder afhankelijk van landen die het allemaal niet zo nauw nemen met vrijheden. Van koken en stoken op elektriciteit is nog niemand de vernieling in gegaan. Ik gebruik al jaren een elektrische boiler op nachtstroom (investering 800 euro) en geen onderhoud al 25 jaar. Statiegeld systemen heeft ook nog nooit een bedrijf verwoest. Of global warming nu wel of niet bestaat de maatrgelen die nu worden genomen kunnen mij als niet linkse burger eerlijk gezegd best bekoren. Frisse lucht, schone oceanen, schoon land is toch niet schadelijk? Vertel mij eens welke maatregelen er dan zo slecht zijn