Amerikaanse beurzen blijven dicht bij huis

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Beleggers zijn nog altijd in de ban van de handelsoorlog tussen met name de Verenigde Staten en China. President Donald Trump drong bij het Congres aan op verruiming van de mogelijkheden om Chinese en ander buitenlandse investeerders in de VS te weren, maar koos niet voor verdergaande maatregelen. Veel beleggers gingen uit van harder optreden tegen China.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,3 procent hoger op 24.354 punten. De brede S&P 500 kreeg er ook 0,3 procent bij op 2731 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 7589 punten.

Chipbedrijven als Qualcomm en AMD zouden last kunnen krijgen van verdere escalatie van de handelsoorlog. Zij kregen er tot 1 procent bij als gevolg van de verzoenender toon van Trump. Ook Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering als onlinemarktplaatsen Alibaba en JD.com en videoplatform iQiyi profiteerden en gingen tot 5 procent omhoog.

Aan het overnamefront werd bekend dat de grote levensmiddelenproducenten Conagra Brands (min 3,9 procent) en Pinnacle Foods (min 2,9 procent) gaan fuseren. Conagra legt een bedrag van 10,9 miljard dollar inclusief schuld op tafel voor zijn kleinere branchegenoot.

Snackfabrikant General Mills meldde een daling van zijn kwartaalomzet. De maker van Cheerios won 0,3 procent.