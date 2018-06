Bestuur AF-KLM praat over structuur

Gepubliceerd op | Views: 701 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De raad van bestuur van luchtvaartbedrijf Air France-KLM heeft de afgelopen dagen gesproken over de structuur en strategie van de maatschappij. Belangrijke kwestie bij de besprekingen was de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter.

De leiding van het concern was dinsdag en woensdag in Amsterdam bijeen in wat het jaarlijkse strategieseminar wordt genoemd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vooruitgang die is geboekt met de strategie op de middellange termijn.

Air France-KLM is onder meer op zoek naar een opvolger van de onlangs afgetreden topman Jean-Marc Janaillac, die het niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

Bij KLM zouden ze graag zien dat een co-topman van KLM-huize wordt aangesteld, zoals eerder het geval was. Dit zou volgens bronnen ook een hoop onrust bij het moederbedrijf Air France-KLM kunnen wegnemen.