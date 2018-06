Gepubliceerd op | Views: 2.023 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting vlak tot licht lager. Beleggers zijn nog altijd in de ban van de handelsoorlog tussen met name de Verenigde Staten en China. President Donald Trump drong bij het Congres aan op verruiming van de mogelijkheden om Chinese investeerders in de VS te weren, maar koos niet voor verdergaande maatregelen. Dat zorgde in de voorbeurshandel voor enige opluchting.

Veel beleggers gingen uit van harder optreden van Trump tegen China en vreesden dat de handelsoorlog daarmee verder zou escaleren. Eerder werd gerept over het van stal halen van een zelden-gebruikte noodwet uit 1977 die bedoeld is om investeringen te weren die de nationale veiligheid bedreigen. Door dat middel niet in te zetten moet Trump maatregelen blijven afstemmen met het Congres.

Met name chip- en technologiebedrijven bewegen de laatste tijd flink op de vrees voor verdere escalatie van het handelsconflict. Dat geldt ook voor makers van typisch Amerikaanse producten als motorfietsfabrikant Harley-Davidson. In New York genoteerde Chinese bedrijven als onlinemarktplaatsen Alibaba en JD.com en videoplatform iQiyi stonden in de voorbeurshandel onder druk.

Overnamefront

Aan het overnamefront werd bekend dat de grote levensmiddelenproducenten Conagra Brands en Pinnacle Foods gaan fuseren. Conagra legt een bedrag van 10,9 miljard dollar inclusief schuld op tafel voor zijn kleinere branchegenoot.

Het cijferseizoen komt in de VS voorzichtig op gang. Snackfabrikant General Mills meldde een daling van zijn kwartaalomzet. De maker van Cheerios kan zich opmaken voor een koersverlies.

Duurzaam

Beleggers verwerken verder wat macro-economische cijfers over onder meer de verkopen van duurzame goederen, voorlopige woningverkopen en de olievoorraden.

Dinsdag toonden techbedrijven wat herstel van de verliezen van maandag. Ook een stijging van de olieprijzen droeg bij aan de kleine plusjes op de beurzen in New York. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 24.238,11 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 2723,06 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij tot 7561,63 punten.