Nieuwe stakingen bij DAF en VDL Nedcar

UTRECHT (AFN) - Werknemers van DAF in Eindhoven en VDL Nedcar in Born gaan opnieuw staken. De stakingen beginnen donderdagavond laat en duren 48 uur. Verder zal het werk voor 24 uur worden neergelegd bij diverse metalektrobedrijven uit Nijmegen zoals Hyster-Yale, Lincoln Smitweld en Royal Smit Transformers.

De medewerkers in de metalektro willen een nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en meer werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 werknemers. In de afgelopen tijd werd ook al gestaakt bij DAF, VDL en bij bedrijven als Scania in Zwolle en Meppel, Wärtsilä in Zwolle, Damen Shipyard en Heerema Zwijndrecht.

Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: ,,De medewerkers hebben na de massale stakingsbijeenkomsten van vorige week geen enkel voorstel van werkgeversorganisatie FME voorbij zien komen. Daarom hebben onze leden bij DAF, VDL Nedcar en uit de regio Nijmegen opnieuw gekozen om te staken.''