Fusie grote levensmiddelenbedrijven VS

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse levensmiddelenproducenten Conagra Brands en Pinnacle Foods gaan fuseren. Conagra legt een bedrag van 10,9 miljard dollar inclusief schuld op tafel voor zijn kleinere branchegenoot.

De overname wordt afgehandeld in contanten en aandelen. Bronnen hadden vorige week al gemeld dat de twee bedrijven in gesprek waren over een samengaan. Ze zijn allebei actief op het gebied van bevroren en verpakte levensmiddelen, sauzen en snacks. De gezamenlijke jaaromzet bedraagt circa 11 miljard dollar.

De raden van bestuur van Conagra en Pinnacle stemden unaniem in met de fusie, die 215 miljoen dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen eind 2022 moet opleveren. De aandeelhouders van Pinnacle zullen na afronding ongeveer 16 procent bezitten van het gecombineerde concern. De deal moet voor het einde van dit jaar afgerond zijn.

Vriezer

Door samen te gaan versterken de bedrijven hun positie in de groeiende markt voor bevroren voedsel. De vraag naar voedsel uit de vriezer neemt toe mede vanwege het gemak voor consumenten en de lagere prijzen vergeleken met bijvoorbeeld bestelde maaltijden.

Pinnacle kwam onder druk te staan door de activistische investeerder Jana, die wilde dat het bedrijf samenwerking met een branchegenoot ging onderzoeken. In april werd bekend dat Jana een belang had genomen van 9,5 procent in het bedrijf. Door speculaties over een fusie is de beurskoers van Pinnacle sindsdien flink gestegen.