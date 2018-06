Envipco zet vol in op Europese expansie

Gepubliceerd op | Views: 323 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Statiegeldbedrijf Envipco zet vol in op de groei in Europa. Het bedrijf verwacht dat de markt voor recyclingsystemen door druk vanuit de politiek, ngo's en de publieke opinie een omslagpunt heeft bereikt. De beursgang in Amsterdam moet helpen bij de uitbreidingsplannen, zei topman Gool Santchurn na de traditionele gongslag waarmee de notering aan Beursplein 5 werd ingeluid.

Envipco heeft al een notering in Brussel, maar Santchurn noemt de Amsterdamse beurs groter in zowel omvang als reputatie. Dat biedt uiteindelijk meer kansen bij het ophalen van kapitaal, waarmee het bedrijf kan investeren in de uitbreiding naar nieuwe markten in Europa. Op dit moment behaalt het bedrijf nog zijn meeste omzet in de Verenigde Staten.

Santchurn is vooral hoopvol over het Verenigd Koninkrijk, waar nog amper statiegeldsystemen worden verkocht. De overheid staat daar volgens hem op het punt wetten in te voeren die winkeliers en fabrikanten verplichten verpakkingsmateriaal te recyclen, en statiegeld is daar een effectief middel voor. Santchurn schat zelfs in dat er in het Verenigd Koninkrijk een markt is voor 40.000 statiegeldmachines, waarmee het Duitsland zou inhalen als koploper in statiegeld.

Uitbreiden

De onderneming is officieel gevestigd in Amersfoort, maar heeft op dit moment geen klanten in Nederland. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk lopen in Den Haag nog discussies over het uitbreiden van statiegeldprogramma’s, waardoor het nog lang niet zeker is dat winkelketens meer dan alleen pet- en bierflesjes moeten innemen. ,,Je weet het nooit helemaal zeker'', aldus Santchurn. ,,Maar we zitten nu wel in een goede positie om daarop in te spelen.''

Toch wijzen geluiden uit Brussel erop dat alle EU-lidstaten binnenkort meer moeten doen om afvalmaterialen te recyclen. Volgens Santchurn is er daarbij een groot voordeel ten opzichte van Noord-Amerika. ,,In de VS is de lobby tegen recycling van flessen sterk, en dat is in Europa minder.''