AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden woensdag een stapje terug. Beleggers verwerkten de recente sterke stijging van de olieprijzen en hielden de ontwikkelingen rond het wereldwijde handelsconflict scherp in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 546,28 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 774,05 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

De Europese oliebedrijven waren in trek na de sterke stijging van de olieprijzen een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift nadat de Verenigde Staten zijn bondgenoten opriep om vanaf 4 november geen olie meer te importeren uit Iran. In Parijs won Total 0,8 procent en BP steeg in Londen 1,5 procent.

Altice

Op het Damrak ging olie- en gasbedrijf Shell aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 0,7 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een verlies van 2,2 procent.

Galapagos verloor 0,1 procent. Het biotechnologiebedrijf begint samen met partner Servier een studie naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het bedrijf een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro op.

Sligro

In de MidKap stond chipbedrijf Besi onderaan met een min van 1,7 procent. Groothandelsbedrijf Sligro was de sterkste stijger met een plus van 0,9 procent. Air France-KLM zakte 0,9 procent. Hotelketen Accor heeft volgens zakenkrant Financial Times nog altijd interesse in een belang in de luchtvaartcombinatie. Het Franse bedrijf zoekt echter partners voor de investering.

Eurocommercial Properties daalde 0,4 procent. De verhuurder van winkelpanden heeft vanaf woensdag ook een beursnotering in Brussel. De in Nederland gevestigde maker van statiegeldsystemen Envipco kreeg daarentegen een beursnotering in Amsterdam. Het bedrijf heeft al twintig jaar een notering in Brussel.

Adyen

Bij de kleinere bedrijven dikte de toeleverancier aan apotheken Fagron 4,8 procent aan na een adviesverhoging door KBC Securities. Betalingsdienstverlener Adyen steeg ruim 2 procent na een koopadvies van Berenberg.

In Stockholm zakte SAS meer dan 4 procent. De Noorse overheid verkocht haar gehele belang van bijna 10 procent in het Scandinavische luchtvaartbedrijf.

De euro was 1,1639 dollar waard, tegen 1,1672 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 71,10 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 76,65 dollar per vat.