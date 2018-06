'Shell weg uit Iraaks Majnoon-olieveld'

Gepubliceerd op | Views: 503

BAGDAD (AFN) - Shell heeft zich helemaal teruggetrokken uit het Iraakse Majnoon-olieveld. Dat meldden ambtenaren bij de Iraakse overheid aan persbureau Reuters.

Er was woensdag een overdrachtsceremonie met vertegenwoordigers van Shell en Basra Oil. Shell had een belang van 45 procent in Majnoon en was exploitant van het olieveld nabij Basra in het zuiden van Irak. Dagelijks worden daar circa 235.000 vaten geproduceerd. Er werd al langer gewerkt aan een vertrek van Shell uit Majnoon.