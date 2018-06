Gepubliceerd op | Views: 463 | Onderwerpen: luchtvaart

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Noorse overheid heeft haar gehele belang verkocht in het Scandinavische luchtvaartbedrijf SAS. Noorwegen verkocht een belang van bijna 10 procent, waarmee 652 miljoen kroon (69 miljoen euro) werd opgehaald.

De Noorse staat is 72 jaar aandeelhouder geweest bij SAS. De 37,8 miljoen aandelen werden verkocht aan Noorse en buitenlandse investeerders. Volgens de Noorse industrieminister was het de juiste tijd om het belang van de hand te doen, tegen een goede prijs. De Zweedse overheid is ook bezig haar belang geheel af te bouwen. De Deense overheid is nu een van de grootste aandeelhouders van SAS.

Op de beurs in Stockholm verloor SAS woensdag in de ochtendhandel meer dan 4 procent aan waarde.