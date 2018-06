Kleine winst voor AEX

Gepubliceerd op | Views: 373

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers verwerkten de sterke stijging van de olieprijzen en hielden de ontwikkelingen rond het wereldwijde handelsconflict in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 548,22 punten. De MidKap stond vlak op 777,04 punten. De beurs in Londen won 0,3 procent. Parijs klom 0,1 procent en Frankfurt daalde 0,1 procent.

Galapagos klom 1,2 procent bij de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf begint samen met partner Servier een studie naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het bedrijf een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro op. Daar maakt Galapagos aanspraak op zodra de eerste patiënt het middel krijgt toegediend.