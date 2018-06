Beurzen zakken in het rood

quote: suske wiet schreef op 27 jun 2018 om 10:01:

Je zou denken ,nog altijd een zeer lage rente en een lagere euro .

En toch is er niks optimisme te bespeuren ?

Amerika kan China niet meet tegenhouden en worden het grootste .

Of dat gezond is weet ik ook niet ,heb daar geen goed gevoel bij .

We moeten wachten tot de tussentijdse verkiezingen door zijn in Amerika en dan komt er meer duidelijkheid .

Trump doet wel raar ,maar het is niet allemaal negatief .

Het verleden terug recht trekken vergt moed en tijd .

Volgens mij doet Trump heel raar en is absoluut een narcist.Hij grijpt dingen aan wat al jaren is afgesproken (Nafta, Iran deal).Ben je er niet mee eens, dan volg je de officiele weg en niet gaan schoppen.Als je als President het voorbeeld geeft dat je maling moet hebben aan afspraken, wat heeft het dan voor zin om in een democratisch land te leven.?Vandaar dat er in Amerika altijd opstootjes zijn en slachtoffers vallen, omdat er in Amerika anarachie heerst.Maling aan afspraken.Zo herken je de1. Zijn charismatisch bij de eerste kennismaking. Ze stralen zelfvertrouwen en bekwaamheid uit, zijn warm, charmant en geïnteresseerd (ten minste, dat denk je). Ze geven je het gevoel dat je speciaal bent, zijn geestig en hebben een vlotte babbel.2. Scoren goed bij de andere sekse: ze zijn op hun gemak, ongeremd, extravert en losjes. Ze zijn aantrekkelijk – mede doordat ze meer aandacht aan hun uiterlijk besteden dan gemiddeld. Ze worden vaak gezien als aantrekkelijk voor een relatie (want: sexy) en minder voor een vriendschap.3. Hebben relatief veel seksuele partners gehad en beginnen makkelijk nieuwe relaties. Tijdens een relatie kijken ze vaak al om zich heen of ze een leuker iemand ontdekken en door die geringe betrokkenheid zijn ze ook vaker ontrouw.4. Zijn betrekkelijk ongevoelig voor het ‘knuffelhormoon’ oxytocine waardoor ze niet goed in staat zijn tot binding en intimiteit.5. Vermoedelijk hebben ze ook weinig spiegelneuronen, waardoor ze niet goed in staat zijn tot empathie.6. Zijn overtuigd van hun eigen superioriteit.7. Ze geven anderen weinig waardering. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de strijd aan. Ze willen altijd béter zijn.8. Hebben imago-doelen (wat vindt de ander van mij?) in plaats van compassie-doelen (hoe maak ik het leuk voor de ander?)9. Haken af wanneer iemand iets emotioneels meemaakt.10. Zetten anderen in voor hun eigen plannen zonder zich daarbij af te vragen wat de ander eigenlijk wil.11. Zijn uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt.12. Geven anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als een slachtoffer: het ligt altijd aan de ander, de narcist doet nóóit iets verkeerd.13. Zien liefde als een spel (game-playing love): ze spelen met de gevoelens van de ander, bijvoorbeeld door ze aan te trekken en af te stoten of door ze in het ongewisse te laten.14. Hebben behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning; ze zijn vaak succesvol in hun werk door zelfvertrouwen, flair en sociale dominantie. Ze hebben minder behoefte aan sympathie, genegenheid of verbondenheid.15. Hebben behoefte aan macht en controle en zijn mede daardoor snel jaloers.16. Zien hun partner als ‘aanhang’ die hun eigen status en bijzonderheid onderstreept (denk maar aan de zogenaamde ‘trophy wife’).17. Liegen, draaien en komen hun beloftes niet na.18. Isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar uit.19. Kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning. Dat mondt uit in narcissistic rage: vijandig en boos gedrag waarin je bijvoorbeeld wordt doodgezwegen.20. Door die narcistische krenking zijn ze ook vaak in conflict met anderen.21. Hebben geen berouw en doen niet aan zelfreflectie.