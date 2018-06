Kledingbedrijf FNG geeft aandelen uit

Gepubliceerd op | Views: 170

BRUSSEL (AFN) - Kledingbedrijf FNG gaat bijna 2,7 miljoen nieuwe aandelen uitgeven, terwijl maximaal 15 miljoen euro wordt opgehaald met de verkoop van bestaande aandelen. Dat maakte het moederbedrijf van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps bekend.

De aandelen worden verkocht aan institutionele en particuliere beleggers in België en Nederland voor een prijs van 26,25 euro tot 29,75 euro per stuk. Inclusief de overtoewijzingsoptie en een prijs aan de bovenkant van de bandbreedte komt de maximale opbrengst uit op ruim 109 miljoen euro. Het geld zal worden gebruikt om verder te groeien, mede door overnames.

Eerder deze maand had FNG al gemeld dat er een aandelenuitgifte ging komen. Ook maakte het bedrijf officieel bekend naast zijn beursnotering in Amsterdam naar de beurs in Brussel te gaan. De Belgische notering wordt daarbij de hoofdnotering.

De aandeelhouders van FNG stemden onlangs in met het plan om het hoofdkantoor van Zoetermeer naar Mechelen te verplaatsen. Daarmee wordt FNG officieel weer een Belgisch bedrijf. Het werd in 2016 Nederlands toen het Miss Etam overnam, dat een Nederlandse beursnotering had.