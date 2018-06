KBC positiever over Fagron

Gepubliceerd op | Views: 472

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt het beleggingsadvies voor de toeleverancier aan apotheken Fagron van hold naar buy. Volgens de marktvorsers heeft het bedrijf veelbelovende autonome groeivooruitzichten, mede dankzij uitbreiding van zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Verder wil Fagron zijn groei versnellen door de strategie van overnames.

KBC stelt dat Fagron, na de turbulente tijden in 2015 en 2016, nu een nieuwe periode is ingegaan van versnelde groei voor de voorzienbare toekomst. Eind 2017 werd Rafael Padilla benoemd tot topman om het bedrijf te leiden in deze nieuwe fase.

De Belgische bank denkt dat Fagron nog verder kan groeien in Europa en de rest van de wereld, door de introductie van nieuwe innovatieve producten en via overnames. Zuid-Amerika blijft volgens KBC de groeimotor voor innovatie terwijl in de Verenigde Staten wordt geprofiteerd van de overname van branchegenoot Humco, die in april werd aangekondigd.

Het koersdoel wordt gezet op 16,50 euro. Het aandeel Fagron noteerde dinsdag aan het slot een stand van 14,17 euro.