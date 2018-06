Duitse banken investeren flink in fintech

Gepubliceerd op | Views: 596 | Onderwerpen: banken, Duitsland

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Duitse banken investeren de komende jaren miljarden euro's in digitalisering. Volgens consultancybureau Oliver Wyman gaat het om een bedrag van wel 6 miljard euro tot 2020 dat de vijftig grootste kredietverstrekkers van Duitsland investeren in fintech.

Dat bedrag komt neer op circa 12 procent van de gezamenlijke omzet en is exclusief gewone IT-bestedingen. Uit een recent onderzoek van advies- en accountantsbureau Deloitte bleek dat Duitse banken nog behoorlijk achterblijven met digitalisering in vergelijking met branchegenoten. Op internationaal niveau staan ze op dat gebied op plaats 24, van de 38 onderzochte landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. ING behoort op dat gebied juist tot de koplopers.

De investeringen in fintech kunnen Duitse banken helpen de omzet op te voeren en kosten te verlagen. De Duitse bankensector is erg concurrerend. De grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, is bezig duizenden banen te schrappen. Ook bij branchegenoot Commerzbank is het mes diep in het personeelsbestand gezet.