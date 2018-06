'AEX begint licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 1.089

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint woensdag naar verwachting licht hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te openen. Beleggers verwerken de sterke stijging van de olieprijzen en houden de ontwikkelingen rond het wereldwijde handelsconflict in de gaten.

De in Nederland gevestigde maker van statiegeldsystemen Envipco krijgt woensdag een beursbeursnotering in Amsterdam. Het bedrijf heeft al twintig jaar een notering in Brussel, maar zet ook de stap naar het Damrak om de zichtbaarheid van de onderneming te vergroten. Envipco geeft geen nieuwe aandelen uit.

Aan het overnamefront meldde De Telegraaf dat drie potentiële kopers zich hebben gemeld bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Chinese aandeelhouder Anbang inzake een overname van verzekeraar Vivat. Naar verluidt gaat het om de Duitse verzekeraar Allianz, Aegon en ASR. Geen van de verzekeraars wil tegen de krant inhoudelijk reageren.

Galapagos

Galapagos liet weten samen met partner Servier een studie te beginnen naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het biotechnologiebedrijf een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro op. Daar maakt Galapagos aanspraak op zodra de eerste patiënt het middel krijgt toegediend.

Ook Air France-KLM staat in de schijnwerpers. Hotelketen Accor heeft nog altijd interesse in een belang in luchtvaartcombinatie. Het Franse bedrijf zoekt echter partners voor de investering, meldde de Britse zakenkrant Financial Times.

Analistenrapport

Het aandeel Adyen zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. De betalingsdienstverlener kreeg een koopadvies van Berenberg en een koersdoel van 590 euro.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index won 0,1 procent tot 547,27 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 777,17 punten. De beurzen in Londen ging 0,5 procent omhoog. Parijs bleef vrijwel vlak en Frankfurt leverde 0,3 procent in.

In New York gingen de beurzen licht vooruit. De De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 24.238,11 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij.

De euro was 1,1650 dollar waard, tegen 1,1672 dollar op dinsdag. De olieprijzen gingen licht omhoog na de sterke klim een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 70,76 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder op 76,56 dollar per vat.