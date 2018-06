'Showa Shell en Idemitsu naderen fusie'

Gepubliceerd op | Views: 560

TOKIO (AFN) - De Japanse olieraffineerders Showa Shell en Idemitsu zijn van plan om te fuseren. Volgens zakenkrant Nikkei komen de besturen van beide bedrijven in juli bijeen om een definitief besluit te nemen. Idemitsu is al een grote aandeelhouder van zijn kleinere branchegenoot.

De oprichtersfamilie van Idemitsu, die eerder tegen een fusie was, geeft na enkele toezeggingen nu steun aan de combinatie. Daarmee zou volgend jaar de fusie een feit kunnen zijn. De deal zou verlopen via een aandelenruil. In november 2015 kwamen de twee ook al een fusie overeen maar die liep stuk op weerstand van de oprichtersfamilie van Idemitsu.

Showa Shell heeft drie raffinaderijen met een capaciteit van 445.000 vaten per dag. Shell heeft nog een klein belang in het bedrijf nadat het concern het grootste deel van zijn aandelen in 2016 verkocht aan Idemitsu. Idemitsu heeft twee raffinaderijen en twee grote petrochemische fabrieken. Het bedrijf houdt zich onder meer ook bezig met hernieuwbare energie, olietransport en chemie.