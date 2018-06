Gepubliceerd op | Views: 774

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie kan tegen een stootje. Dat concludeert kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) in een rapport, waarin het kredietoordeel over de Verenigde Staten niet wordt bijgesteld.

De economie van de VS is ,,veerkrachtig en gevarieerd". De huidige politieke spanningen waardoor de overheidsfinanciën niet voor lange termijn geregeld zijn, zijn al ingecalculeerd en dus geen reden aan de vooruitzichten voor het land te tornen. ,,We verwachten dat het schuldenplafond opnieuw op het laatste moment zal worden verhoogd, net als de afgelopen jaren telkens gebeurde."

Als de VS ,,op termijn" echter niet orde op zaken stelt dan kan dat de kredietrating wel degelijk onder druk zetten, waarschuwde S&P. Andersom kan een gedegen aanpak ook zorgen voor een verhoging van de beoordeling.