Gepubliceerd op | Views: 547

AMSTERDAM (AFN) - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft eind maart een belang genomen in handelsplatform NPEX door een lening om te zetten in aandelen. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) woensdag, op basis van een melding in de Staatscourant.

Het ministerie laat de krant weten dat de schuld-voor-aandelenruil gebeurde onder druk van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft nu een belang van ongeveer 20 procent in de aandelenbeurs. Ook een nieuwe financier, investeerder Jan Kluft, drong aan op de 'herstructurering' van de schuld. Bij NPEX kan het midden- en kleinbedrijf (mkb) geld ophalen buiten de bank om.

,,Als we niets hadden gedaan dan was de herstructurering niet doorgegaan, met alle gevolgen van dien', zegt de woordvoerder van het ministerie. "Je riskeert dan dat je én de lening kwijtraakt én dat er geen extra financiering komt voor het mkb.''