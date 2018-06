'Drietal hengelt naar verzekeraar Vivat'

Gepubliceerd op | Views: 729 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Drie potentiële kopers hebben zich gemeld bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en bij de Chinese aandeelhouder Anbang inzake een overname van verzekeraar Vivat. Dat meldt De Telegraaf woensdag.

Naar verluidt gaat het om de Duitse verzekeraar Allianz, Aegon en ASR. Geen van de verzekeraars wil tegen de krant inhoudelijk reageren. Of Vivat uiteindelijk wordt verkocht, ligt overigens aan eigenaar Anbang die de onderneming in 2015 in handen kreeg van het genationaliseerde SNS Reaal.