'ABN AMRO negeerde witwassignalen'

Gepubliceerd op

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft signalen van witwassen door omstreden klanten genegeerd. De bank heeft geen extra onderzoek naar die klanten gedaan, schrijft Trouw op basis van interne e-mails van de bank. Het gaat om klanten waar Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat het middelpunt vormde van de Panama Papers, geen zaken meer mee wilden doen.

Onder meer de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz doet zaken met een Belgische tak van ABN AMRO. Steinmetz wordt al jaren met witwassen in verband gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is.

Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN AMRO. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates. ABN AMRO laat weten: ,,Wij doen geen mededelingen over - al dan niet - klanten.''