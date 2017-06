Wall Street lager tijdens toespraak Yellen

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Federal Reserve, Janet Yellen

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag halverwege de handel licht in het rood. Google-moederbedrijf Alphabet kreeg een recordboete van 2,42 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie en stond daardoor onder druk. Verder verwerkten beleggers een somberder rapport van het IMF en een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.40 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 21,349 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2426 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 6179 punten.

Google-moederbedrijf Alphabet verloor 1,7 procent. Volgens de commissie heeft Google de dominante positie van zijn zoekmachine gebruikt om eigen producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie. De boete was hoger dan verwacht. Google is het niet eens met de beschuldigingen en overweegt in beroep te gaan.

Speech

Yellen begon rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) aan haar speech in Londen en zorgde voor een lichte daling van de beursgraadmeters. Beleggers luisterden vooral naar mogelijke aanwijzingen over het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook andere bestuurders van de centrale bank gaven toespraken.

Mondelez kampte net als veel andere bedrijven wereldwijd met de gevolgen van een aanval door hackers. Het voedingsmiddelenconcern verloor 1,3 procent.

Nike

Nike leverde 1 procent in na een negatief analistenrapport. Bij de overige bedrijven is onder meer voor Darden Restaurants, het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse. Darden kwam met kwartaalcijfers naar buiten die beter waren dan analisten hadden verwacht en won 2,8 procent.

Verder zouden de gesprekken tussen de telecomaanbieders Sprint (plus 4 procent) en T-Mobile US (min 2,6 procent) over een fusie zijn vastgelopen. Nu zou Sprint praten met kabelaars Comcast en Charter over een samenwerking. Die twee bedrijven verloren tot 0,5 procent.

Euro

De waarde van de euro steeg flink ten opzichte van de dollar na een speech van ECB-president Mario Draghi. De eenheidsmunt was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1295 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag en 1,1190 dollar een dag eerder.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 44,18 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 46,64 dollar per vat.