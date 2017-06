Altice rondt beursgang Amerikaanse tak af

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Altice heeft de beursgang van zijn Amerikaanse tak Altice USA afgerond. Het telecombedrijf meldde dinsdag dat de overtoeschrijvingsoptie volledig is uitgeoefend.

In totaal zijn 71,7 miljoen aandelen voor een introductieprijs van 30 dollar verkocht. Altice USA beleefde vorige week donderdag een succesvol debuut op de beurs in New York. Altice heeft ruim 70 procent van de aandelen Altice USA in handen en heeft een stemrecht van meer dan 98 procent in de dochteronderneming.

Altice USA is samengesteld uit de afgelopen jaren overgenomen Amerikaanse bedrijven Cablevision en Suddenlink. Kenners verwachten dat het bedrijf het geld dat met de beursgang is opgehaald gaat gebruiken voor verdere consolidatie in de Amerikaanse markt. Daar valt nog veel te winnen, stelden analisten van ING onlangs nog.