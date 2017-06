Gepubliceerd op | Views: 365 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag licht in de min. Ook de belangrijkste andere Europese beursgraadmeters leverden wat in. Door beleggers wordt er onder meer gekauwd op een toespraak van ECB-president Mario Draghi, die met zijn woorden de euro in waarde omhoog duwde.

De AEX noteerde omstreeks 15.50 uur 0,5 procent lager op 517,90 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 803,09 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 0,9 procent.

Op een conferentie in Portugal heeft Draghi aangegeven dat het een kwestie van tijd is voordat de nog altijd achterblijvende inflatie gaat aantrekken, zolang de Europese Centrale Bank (ECB) koers houdt met zijn stimulerende beleid. Na zijn toespraak ging de waarde van de euro duidelijk omhoog. De eenheidsmunt was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1190 dollar een dag eerder. In Londen houdt Fed-president Janet Yellen later op de dag ook nog een toespraak.

ArcelorMittal

Sterkste stijger in de hoofdindex aan het Damrak was staalconcern ArcelorMittal, dat er 3,3 procent bijkreeg. Ook SBM Offshore was in trek, met een koerswinst van 2,5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak en de telecombedrijven Altice en KPN waren daarentegen minder in trek met verliezen tussen de 2,5 en 2 procent.

Heineken noteerde 0,1 procent in het rood. De Britse kartelwaakhond CMA heeft aangegeven dat de bierbrouwer waarschijnlijk voldoende concessies heeft geboden bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns.

Air France-KLM

Air France-KLM was uitblinker in de MidKap met winst van 2,8 procent, dankzij een adviesverhoging door RBC Capital.

Elders in Europa wist onder meer Schaeffler de aandacht op zich gericht, vanwege een winstalarm. De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie zag in Frankfurt ongeveer een tiende van zijn beurswaarde in rook opgaan. Deutsche Telekom zakte verder 2,6 procent na mediaberichten dat de fusiegesprekken tussen T-Mobile en Sprint zijn vastgelopen.

Carpetright

Op de Britse beurs kreeg vloerspecialist Carpetright er juist dik 10 procent bij, ondanks een winstdaling in het afgelopen boekjaar. In Madrid won Bankia 4,2 procent. De bank die nog voor een deel in overheidshanden is neemt de kleinere staatsbank Banca Mare Nostrum over, in een deal die volledig in aandelen wordt afgehandeld.

De olieprijzen toonden verder weer wat herstel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 43,77 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 46,32 dollar per vat.