Topman Bol.com vertrekt

UTRECHT (AFN) - Bol.com krijgt een nieuwe algemeen directeur. Daniel Ropers die al jaren de baas is bij de webwinkel, vertrekt per 1 oktober om iets anders te gaan doen. Hij wordt opgevolgd door huidig operationeel directeur Huub Vermeulen.

Ropers stond in 1998 aan de wieg van Bol.com en is sindsdien verbonden aan het bedrijf. Hij heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan als topman bij de wetenschappelijke uitgeversgroep Springer Nature. ,,Bol.com verlaten is één van de moeilijkste besluiten in mijn leven geweest'', zegt hij. De post bij Springer Nature is volgens hem echter een ,,unieke kans''.

Naast Vermeulen bestaat de directie van Ahold Delhaize-dochter Bol.com straks uit Gert-Jan Janssen, Jurrie van Rooijen, Margaret Versteden en Patrick Wauters. Het opvolgingsproces voor de post die Vermeulen nu nog bekleedt, voluit 'Operations & Fulfilment' genoemd, is inmiddels opgestart.