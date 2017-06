'Google omlaag op Wall Street na boete EU'

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: Europa

NEW YORK (AFN) - Het aandeel van Google-moederbedrijf Alphabet lijkt dinsdag een slechte dag te krijgen op Wall Street door de recordboete van 2,42 miljard euro die is opgelegd door de Europese Commissie voor machtsmisbruik. Verder wordt een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen afgewacht door beleggers. Er wordt een iets lagere opening voorspeld van de beurshandel in New York.

Volgens de commissie heeft Google de dominante positie van zijn zoekmachine gebruikt om eigen producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie. Op de markt werd verwacht dat de boete circa 1 miljard euro zou bedragen. Google is het niet eens met de beschuldigingen en overweegt in beroep te gaan.

Yellen geeft dinsdag later op de dag een speech in Londen. Er wordt verwacht dat ze iets zal zeggen over de staat van de Amerikaanse economie, wat mogelijk aanwijzingen kan bevatten over het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook andere bestuurders van de centrale bank geven toespraken.

Draghi

Eerder op de dag kwam ECB-president Mario Draghi met een toespraak, waarna de euro in waarde aantrok ten opzichte van de dollar.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board.

Bij de bedrijven is er ook aandacht voor Darden Restaurants, het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse. Darden kwam met kwartaalcijfers naar buiten die beter waren dan analisten hadden verwacht.

Sprint

Verder zouden de gesprekken tussen de telecomaanbieders Sprint en T-Mobile US over een fusie zijn vastgelopen. Nu zou Sprint praten met kabelaars Comcast en Charter over een samenwerking.

Maandag lieten de Amerikaanse beurzen kleine uitslagen zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 21.409,55 punten. De bredere S&P 500 steeg een fractie tot 2439,07 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen zakte na de opmars van de laatste tijd 0,3 procent terug tot 6247,15 punten.