Philips mag met radiologie-platform VS in

AMSTERDAM (AFN) - Philips mag de versie 9.0 van zijn IntelliSpace Platform voor radiologie in de Verenigde Staten aanbieden. De Amerikaanse FDA keurde het platform goed. IntelliSpace 9.0 is al sinds november beschikbaar buiten de VS.

In het IntelliSpace-platform zitten in de nieuwste versie meer dan zeventig nieuwe applicaties. Die zijn geschikt voor verschillende vakgebieden binnen de radiologie, zoals neurologie, oncologie en cardiologie. Met het nieuwe platform kunnen artsen volgens Philips een volledig beeld krijgen van elke patiënt, wat hen helpt bij het diagnosticeren en over langere tijd evalueren van de gezondheid.