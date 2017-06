Beperkte koersuitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 1.007 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste Europese aandelenbeurzen bleven dinsdag dicht bij huis. Beleggers verwerkten een toespraak van centralebankpresident Mario Draghi, die verklaarde dat het economisch herstel in de eurozone sterker en breder wordt gedragen. Ook werd uitgekeken naar een speech van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur nagenoeg vlak op 520,72 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 806,24 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index bleef vrijwel onveranderd.

Draghi liet op een conferentie in Portugal weten dat het een kwestie van tijd is voordat de nog altijd achterblijvende inflatie gaat aantrekken, zolang de Europese Centrale Bank (ECB) koers houdt met zijn stimulerende beleid. Zijn Amerikaanse collega Yellen spreekt later op de dag in Londen.

KPN

Grootste dalers in de AEX waren digitaal beveiliger Gemalto, telecomconcern KPN en telecom- en kabelbedrijf Altice met verliezen tussen 1,2 en 1,4 procent. Staalproducent ArcelorMittal ging aan kop met een winst van 3 procent.

Speciaalchemiebedrijf DSM klom 0,6 procent. Topman Feike Sijbesma zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de groei in China in het tweede kwartaal naar verwachting meer dan 10 procent bedraagt. Ook in de Verenigde Staten is nog steeds sprake van erg snelle groei.

Heineken

Heineken won 0,3 procent. De Britse kartelwaakhond CMA heeft aangegeven dat de bierbrouwer waarschijnlijk voldoende concessies heeft geboden bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns.

In Frankfurt kelderde de Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Schaeffler 10 procent na een winstalarm. Deutsche Telekom zakte ruim 2 procent na mediaberichten dat de fusiegesprekken tussen T-Mobile en Sprint zijn vastgelopen.

Euro

Stada Arzneimittel verloor bijna 5 procent. De overname van de Duitse maker van generieke medicijnen door durfkapitalisten is mislukt doordat te weinig aandeelhouders zich hebben aangemeld voor het bod.

De euro zat in de lift door de toespraak van Draghi. De eenheidsmunt was 1,1251 dollar waard, tegen 1,1190 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 43,81 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 46,36 dollar per vat.