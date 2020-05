Minder omzet voor pc-maker HP door leveringsproblemen

Gepubliceerd op | Views: 312

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Computer- en printerfabrikant HP heeft in de drie maanden tot eind april minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Amerikaanse onderneming kampte onder meer met problemen in de leveringsketen die weer het gevolg waren van de coronacrisis.

De omzet in de meetperiode viel met 12,5 miljard dollar 11 procent lager uit dan een jaar terug. Bij de pc-tak van de onderneming daalden de opbrengsten met 7 procent tot 8,3 miljard dollar. De problemen met de leveringen werden deels gecompenseerd door een grotere vraag naar pc's, omdat meer mensen vanuit huis werken.

HP was tot voor kort een overnameprooi voor branchegenoot Xerox dat ruim 30 miljard dollar voor HP wilde neertellen. Xerox staakte eind maart zijn jacht op het bedrijf, onder meer vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis.

HP kondigde eerder ook aan om voor 16 miljard dollar aan investeerders uit te keren. Daarvan betrof 15 miljard dollar een aandeleninkoopprogramma. Nu de omstandigheden zijn veranderd, is nog maar de vraag of die belofte stand houdt.