Wall Street zet opmars voort

Verrek zeg, de beurzen in het groen, dat zie je haast nooit tegenwoordig.... Man, man, man, waar gaat dit over. S&P500 nog maar 7% lager dan 1 januari toen winsten de pan uit rezen, er nog geen crisis was, nog geen 40 miljoen jobless claims in 6 weken tijd, etc. De AEX staat trouwens ook maar 12% lager dan 1 januari. Niet te bevatten dit.



"De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Het sentiment werd mede bepaald door de heropening van de economieën in verschillende landen en stimuleringsmaatregelen van overheden." Dit zelfde zinnetje zien we inmiddels ook al weken en weken precies zo terug en dus stijging op telkens weer hetzelfde.



Dan staat er ook nog "Verder reageerden beleggers op de publicatie van het Beige Book, een Fed-rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.........Volgens de Fed leeft er de hoopt dat de economie weer zal aantrekken als bedrijven heropend worden. Maar de vooruitzichten blijven volgens de beleidsmakers zeer onzeker." Echter beleggers reageerden dus juist wederom niet op de publicatie of onzekere vooruitzichten.



Het zijn bijzondere tijden en nuchter en realistisch naar koersen kijken, met in acht neming van macro-data en k/w verhouding, etc, is op het moment een dure hobby, wanneer de brede markt blind aandelen koopt en geen waarde meer hecht aan k/w verhoudingen en andere fundamenten.