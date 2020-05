Nasdaq blijft achter op Wall Street

quote: PietP schreef op 27 mei 2020 20:15:

Wanneer komt de EU met sancties tegen China? Mooie woorden over mensenrechten en vrijheid zijn zonder daden weinig waard.

Wanneer komt de EU met sancties tegen China? Mooie woorden over mensenrechten en vrijheid zijn zonder daden weinig waard.

Ach, 1 minuut stilte op 4 Mei en zeggen dat we het nooit meer toelaten, terwijl in China concentratie kampen staan, met moslims en andere die niet voldoen aan de partijlijn . We moeten ons kapot schamen. Blijkbaar hebben we niet door dat China op een andere manier onze vrijheid afpakt. Ze kopen zich eenvoudig gewoon in en wij kopen ons suf in dat land. We hebben het nooit geweten, die zin kwam vaker langs. Hongkong is eerst aan de beurt. Wij zien niets door onze honger naar groei en geld.