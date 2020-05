'Duizenden banen op de tocht bij energiereus Chevron'

quote: bp5ah schreef op 27 mei 2020 19:45:

Ik bedoelde de stijging van de koersen niet de werkloosheid, ben het helemaal eens met je betoog.

De beurskoersen zijn sinds de 2008 crisis op een ander mechanisme gaan werken. Risicoanalyses op schuld bij centrale banken, overheden en grote internationale bedrijven doen er niet meer toe sinds de rente op nul of zelfs negatief staat. Daar boven op is er QE infinity, plus het opkopen van obligaties, ook wel bonds. Als dat niet meer werkt kunnen centrale banken ook nog aandelen gaan opkopen. Volgens mij kan men dit nog wel even volhouden. Zie bijvoorbeeld Japan.