Alle winkelcentra Eurocommercial weer open

AMSTERDAM (AFN) - De winkelcentra van vastgoedfonds Eurocommercial Properties zijn allemaal weer open, nadat een aantal centra vanwege de coronacrisis gesloten waren. De in Amsterdam genoteerde onderneming maakte bekend dat alle winkelgebieden in Frankrijk, Italië en België weer open zijn. In Zweden golden geen lockdownmaatregelen en bleven winkels open.

Bars en restaurants zijn nog wel dicht in onder meer België en Frankrijk. Om veiligheid van het winkelend publiek te kunnen garanderen zijn maatregelen genomen.

Volgens het vastgoedfonds is het te vroeg om de volledige gevolgen van de coronapandemie te beoordelen, ook omdat de definitieve omzetgegevens niet bekend zijn. Toch is het volgens Eurocommercial vrij duidelijk dat de omzet beter is dan de bezoekersaantallen doet vermoeden.

Winkelgebieden in Frankrijk en België die weer open zijn, verwelkomden na 11 mei toen deze weer open gingen circa een vijfde minder shoppers in vergelijking met dezelfde week een jaar eerder. In Italië is de daling van de bezoekers op jaarbasis een kwart. In Zweden waar winkels open bleven, zakte de bezoekersstroom eerder met 30 procent in. Momenteel is het aantal bezoekers zo'n 15 procent onder het niveau van een jaar eerder.