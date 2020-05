Coronacrisis noopt vliegtuigbouwer Boeing tot massaontslag

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: luchtvaart

SEATTLE (AFN) - Vliegtuigfabrikant Boeing ziet zich door de coronacrisis gedwongen zeker 6770 medewerkers te ontslaan. Doordat de wereldwijde virusuitbraak luchtvaartmaatschappijen in financiële problemen heeft gebracht, verwacht het Amerikaanse concern de komende jaren veel minder vliegtuigen af te leveren dan aanvankelijk geschat.

De duizenden ontslagen die David Calhoun in een mededeling aan Boeing-personeel aankondigt vormen een eerste ontslagronde. Die raakt vooralsnog personeel in de Verenigde Staten, waar in combinatie met een vrijwillige vertrekregeling ruim 12.000 banen worden geschrapt. Ook Boeing-afdelingen buiten de VS werken aan plannen om het personeelsbestand in te krimpen, maar daarover wordt pas later meer duidelijk.

Boeing had voor de crisis wereldwijd ruim 161.000 werknemers, van wie de meesten in de VS werken. In Europa, waaronder Nederland, werken zo'n 5500 mensen voor het luchtvaart- en defensieconcern. Boeing Nederland was nog niet direct bereikbaar voor een toelichting.