Sportscholen en sauna's mogelijk al 1 juli weer open

Alles gaat langzaam maar zeker weer open. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Totdat er een tweede golf uitbreekt, dan zijn de rapen weer gaar en duikelen we binnen een week weer tot 300 punten. De FED en ECB zijn dan ook uitgespeeld want alles is al uit de kast gehaald.

Zo zal het inderdaad gaan, sportscholen zie Zuid-Korea, sauna lijkt mij nog besmettelijker.Het is een illusie om te denken dat alle apparaten etc na ieder gebruik weer totaal ontsmet zijn.Hoe goed sommige ze ook hun best zullen doen het is gewoon niet te doen als iemand flink tekeer gaat.Kappers zijn ook potentiële besmettingsbronnen, zeker als je ziet dat bij veel kappers absoluut niet serieus op de hygiëne wordt gelet. Denk aan scheermesjes, kappersmantels en geen mondkapjes dragen want niet verplicht. Als ze deze dingen niet na iedere klant vervangen houdt het gewoon op.